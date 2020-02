Boeren hebben nog steeds niet het gevoel dat de politiek luistert; voor woensdag staan er nieuwe acties in Den Haag op het programma. Ditmaal mogen zij geen gebruik maken van de snelwegen. Maar de overlast voor gewone weggebruikers wordt er niet minder van, vrezen de verkeersdiensten.

Opnieuw trekken woensdag naar verwachting vele duizenden boze boeren naar Den Haag om hun verhaal te laten horen. Hun eisen zijn nog steeds dezelfde: de stikstofproblemen mogen niet op de agrarische sector worden afgewenteld en de politiek moet luisteren naar de alternatieven die de boerensector heeft bedacht.

De gemeente Den Haag houdt er rekening mee dat het centrum nagenoeg de hele dag onbereikbaar is. "Reis als het kan met de fiets of het openbaar vervoer", adviseert de gemeente. "Houd rekening met vertraging op de weg."

De boeren mogen ditmaal niet het Malieveld op met hun trekkers, die geparkeerd kunnen worden op de Van Alkemadelaan, de Bezuidenhoutseweg en de Benoordenhoutseweg.

Het centrum van Den Haag wordt niet afgesloten, meldt de gemeente op de website. "Alleen als het nodig is, worden straten in het centrum afgesloten met flexibele afzettingen. Dit om te voorkomen dat zware voertuigen (zoals tractoren, red.) het centrum in rijden."

'Acties van de boeren blijken altijd heel onvoorspelbaar'

De demonstratie in Den Haag is gepland van 11.55 uur tot 14.30 uur. "Een voordeel is zeker dat een deel van het land voorjaarsvakantie heeft", aldus een zegsman van ANWB.

Maar tegelijkertijd zijn de acties van de boeren erg onvoorspelbaar gebleken, waarschuwt de verkeersexpert. "Ze moeten toch allemaal naar Den Haag toe. Ze mogen van de politie ditmaal snelwegen als de A12 niet gebruiken. Maar of ze dat gaat lukken en wat de gevolgen kunnen zijn, is lastig te voorspellen. Een paar tractoren kunnen de doorstroming al aardig frustreren."

Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat wordt de A12 in ieder geval niet uit voorzorg afgesloten. Het zou van de drukte woensdag afhangen of de snelweg dicht gaat. De grootste problemen zullen zich naar verwachting manifesteren op de A44, het alternatief voor de A4 van Amsterdam naar Den Haag.

Rijkswaterstaat is woensdag 'op elk scenario voorbereid'

"We zijn op elk scenario voorbereid, net als de vorige keren", stelt een zegsvrouw. "Ons belang is vooral de veiligheid van de andere weggebruikers. Tractoren horen niet op snelwegen of op B-wegen. Dus zodra er een paar rijden, wordt de situatie onveiliger dan een situatie zonder tractoren."

Farmers Defence Force, de drijvende kracht achter de boerenacties, verwacht woensdag een hoge opkomst. "Het onderwerp gaat steeds meer leven onder de boeren", verzekert een woordvoerder. "Zolang Den Haag niet naar ons luistert, blijven wij komen, met steeds meer mensen." Concrete aantallen actievoerders kan ze niet noemen.

Boeren: Wij hadden liever over snelwegen gereden

De boeren hebben toegezegd woensdag niet met de tractoren het Malieveld op te gaan, zoals de vorige keren. Staatsbosbeheer heeft dit met klem verboden omdat bij het vorige protest het veld ernstig beschadigd raakte door de honderden zware voertuigen waarmee de boeren over het veld reden.

Farmers Defence Force legt de schuld hiervoor overigens deels bij de politie en de gemeente Den Haag. "Wij werden door de politie de vorige keer het Malieveld opgeleid", beklemtoont de zegsvrouw.