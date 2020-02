Een bedrijf aan de Eendrachtlaan in Utrecht is dinsdagmiddag uit voorzorg tijdelijk deels ontruimd geweest, nadat hier een verdacht postpakket is aangetroffen. Na onderzoek blijkt dat er geen explosief in de post zat.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwam ter plaatse om het verdachte pakket te onderzoeken.

De ontruiming, die eerder al werd beperkt tot een deel van het pand in plaats van het hele gebouw, kon vrij snel ongedaan gemaakt worden.

In de afgelopen maand is bij meerdere bedrijven een bombrief bezorgd. Ook is er een aantal keer vals alarm geslagen over een verdacht pakket.