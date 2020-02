De politie heeft nieuwe sporen gevonden in het onderzoek naar Sumanta Bansi, de destijds 23-jarige studente die precies twee jaar geleden spoorloos verdween uit haar woonplaats Hoorn. Een woordvoerder vertelt aan NU.nl dat dinsdagavond in Opsporing Verzocht een update gegeven zal worden.

De politie zal onder meer vertellen over de zoektochten die in de afgelopen periode hebben plaatsgevonden en wat deze mogelijk hebben opgeleverd.

Zo is in het Noord-Hollandse Robbenoordbos gezocht naar het lichaam van de jonge vrouw. De politie zei eerder al dat het vermoeden bestaat dat ze slachtoffer is geworden van een misdrijf, gezien het feit dat er geen enkel levensteken van Bansi meer vernomen is.

Tot op heden zijn tot teleurstelling van de politie geen overblijfselen van de studente aan de Universiteit van Amsterdam aangetroffen. "Dat klinkt heel erg gek, maar dat is bijna wel wat je hoopt. De familie leeft in onzekerheid", zo zegt woordvoerder Wendy Boudewijn.

Centimeter voor centimeter is met hulp van het Veteranen Search Team, dat vaker helpt bij vermissingszaken, een deel van het bos uitgekamd. NU.nl was bij een van die dagen aanwezig. Er staan nog meer zoektochten gepland.

180 Video Zo verliep de zoekactie naar vermiste Sumanta Bansi

Ongeplande zwangerschap veroorzaakte spanningen

De uit Suriname afkomstige Bansi is in 2016 in Nederland komen studeren en vond onderdak bij een echtpaar in Hoorn, dat bevriend was met haar familie. Haar keuze viel eerst op biomedische wetenschappen en later op tandheelkunde. Ze heeft ook een werkstage gedaan in het laatstgenoemde vakgebied.

Twee jaar geleden verdween de jonge vrouw opeens. Voor die tijd waren er al spanningen, toen ze twee keer ongepland zwanger raakte. De tweede keer besloot de studente het kind te houden en was ze hier volgens haar omgeving ook erg blij mee. Daarom lijkt suïcide volgens de politie ook geen waarschijnlijk scenario.

Kort na een echo, waarover ze blij rapporteerde aan haar moeder, hoorde echter niemand meer iets van haar. De UvA sloeg geen alarm, en ook haar werkstageadres vermoedde niet dat er iets aan de hand was.

Pas in november van 2018 werd de politie ingeschakeld door een priester uit Rotterdam, die op zijn beurt weer contact had met de familie van Bansi. Waarom dit pas vele maanden na de verdwijning van de jonge vrouw gebeurde, blijft gissen en heeft volgens de politie mogelijk te maken met de gesloten Surinaams-Hindoestaanse cultuur.