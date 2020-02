Een 45-jarige douanier is in Rotterdam opgepakt op verdenking van corruptie en witwassen. De vrouw was enige tijd geleden al op non-actief gesteld door haar werkgever, zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag.

Eerder vond al een doorzoeking in de woning van de verdachte plaats. Toen zijn onder meer administratie en geld in beslag genomen.

Het OM kan niet melden waar de vrouw werkzaam was. De verdachte zit in beperkingen, wat betekent dat zij alleen contact mag hebben met haar advocaat.

De afgelopen jaren zijn meerdere douaniers opgepakt op verdenking van corruptie en witwassen. In januari werden nog drie douaniers opgepakt die in beeld kwamen door opvallende opnamen van contant geld en stortingen op hun bankrekeningen.

Een bekende zaak is die van Gerrit G., die werd veroordeeld tot veertien jaar cel. Hij werd schuldig bevonden aan het expres doorlaten van cocaïnetransporten in de haven van Rotterdam.