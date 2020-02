Delano R., ook wel bekend als 'Keylow', is leider van motorclub Caloh Wagoh en staat terecht voor het laten uitvoeren van liquidaties in opdracht van onder andere Ridouan T. Hoe het leven verliep van een gekozen beroepscrimineel.

In 1973 komt het gezin R. vanuit Suriname naar Den Haag waar ze zich vestigen in de wijk die vanaf de jaren tachtig 'het vergeten dorp' wordt genoemd.

Keylow vertelt in de documentaire uit 2009, Crips, Strapped 'n strong dat zijn vader monteur was, maar in Nederland alleen maar slechte baantjes krijgt aangeboden en daarom zijn geld "ergens anders vandaan gaat halen"."In Suriname noemen ze dat de hossel."

Op jonge leeftijd ziet R. zichzelf geconfronteerd met de gevolgen van die criminaliteit als hij samen met zijn broers een woning moet schoonmaken van een vriend van zijn vader. De muren zitten vol met bloedspetters, net als het tapijt.

Voor vorming belangrijk

Deze "criminogene factoren", het opgroeien in een achterstandswijk en het gevoel dat ze minder waren vanwege hun huidskleur "is heel bepalend geweest in zijn vorming", legt Robby Roks uit verwijzend naar R.

Roks, criminoloog aan de Erasmusuniversiteit van Rotterdam, schrijft tijdens zijn studie een scriptie over de Haagse Crips die onder leiding staan van Keylow. Roks loopt vanaf 2011 drie jaar lang mee met de gang die in 1989 ontstaat.

Het is de eerste Crips-bende in Nederland geïnspireerd door de gelijknamige bendes in Los Angeles. Een betonnen pleintje, niet groter dan een voetbalveld vormt voor R. en zijn vrienden hun 'hood'.

De samenstelling van de bende die over de jaren varieert qua grootte, bestaat uit voornamelijk Surinaamse en Antilliaanse mannen, vaak uit gebroken gezinnen. De Crips vormen een surrogaatfamilie.

Ze verdienen geld met de handel in drugs die ze onder andere in handen krijgen door zogenoemde ripdeals; het stelen van een partij drugs van andere criminelen. Voor R. is het "gewoon werk."

Crips laten zich zien in de media

De Crips schuwen de media niet. Het doel was om aan mensen te laten zien waarom ze leefden zoals ze leefden. "De boodschap uitdragen dat het harde straatleven een realiteit was in Nederland", legt Roks uit.

Een gewenste bijkomstigheid is volgens Roks, het opdoen van criminele contacten. En met 'succes'. Een man die in 1994 een straf van vijftien jaar uitzit voor de moord op zijn ex-vriendin, benadert R. met de vraag hem te bevrijden uit de gevangenis in Scheveningen. Keylow gaat aan de slag.

'Bedankt dat u van mij een crimineel maakt'

Hij laat een dan zeventienjarig bendelid een helikopter huren in België voor een rondvlucht bij de Pier van Scheveningen. Eenmaal in de lucht zet de jongen een pistool op het hoofd van de piloot en dwingt hem naar de gevangenis te vliegen. Het plan mislukt omdat de man die bevrijd wilde worden niet op de luchtplaats staat als de helikopter arriveert.

Een maand later worden het bendelid en Keylow aangehouden en in november 1994 veroordeeld tot respectievelijk twee en vier jaar. De dan 24-jarige R. vertelt in het boek Crips.nl, 15 jaar gangcultuur in Nederland van Saul van Stapele dat hij na het uitspreken het vonnis rechter zei "bedankt dat u van mij nu een echte crimineel gaat maken".

Het opgaan van de Crips in Caloh Wagoh

Waarom R. in 2016 besluit dat de Crips opgaan in motorclub Caloh Wagoh is niet helemaal duidelijk. Roks vertelt dat het contact met motorbendes niet nieuw is voor de bendeleden.

Zo staan ze in 2011 op uitnodiging van de inmiddels verboden motorclub Satudarah in een loods in Tilburg Kerst te vieren. Ook leden van No Surrender bezoeken de Crips in Den Haag, maar van een definitieve samenwerking is nooit sprake.

Mogelijk heeft het te maken met het feit dat de bende die inmiddels de naam Rollin 200 Main Triad Neighborhood Crips, draagt, in 2016 behoorlijk is uitgedund qua leden.

Op de website van Caloh Wagoh valt te lezen dat Keylow bevriend raakt met de oprichter van motorclub Trailer Trash en zo in contact komt met ene Leen. Het zijn Leen en Keylow die uiteindelijk besluiten Caloh Wagoh op te richten.

R. als vermeend leider van moordcommando

Inmiddels worden leden van de motorbende verdacht als moordcommando's te hebben gefungeerd met R. als de man die de opdrachten voor liquidaties aannam en uitbesteedde.

Het Openbaar Ministerie (OM) beschikt mede dankzij Keylow over een "ware goudmijn" aan informatie. Justitie maakt dankbaar gebruik van foto's die R. heeft genomen van versleutelde berichten. Sommige met zijn eigen duim erop als onbedoeld bewijs.

Roks wil niet al te diep ingaan op de verdenkingen tegen R. zolang de zaak nog onder de rechter is, maar "als ik het als onderzoeker bekijk, verbaast het gebruik van dusdanig geweld me niet. Geweld is altijd een thema geweest. Zijn toekomstplan was een grote klapper maken en de rest van zijn leven chillen".