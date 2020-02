Een filiaal van Albert Heijn aan het Osdorpplein in Amsterdam is in de nacht van maandag op dinsdag doelwit geweest van een ram- en plofkraak, meldt de politie op Twitter. Overvallers hebben het pand rond 3.00 uur met een auto geramd en zijn vervolgens naar binnen gestormd voor een plofkraak op de geldautomaat.

De schade aan het pand lijkt groot. Een groot deel van de pui ligt eruit.

Het is niet bekend of de daders iets hebben meegenomen. Na de ram- en plofkraak is ook de EOD ter plaatse gekomen voor een onderzoek. Een deel van de omgeving was tijdelijk afgezet.

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie besloot eind vorig jaar dat alle geldautomaten tussen 23.00 en 7.00 uur uitgeschakeld moeten zijn om plofkraken tegen te gaan. Daardoor zijn de automaten minder toegankelijk, waardoor criminelen minder succes hebben bij een plofkraak.

Maatregelen volgen op grote stijging aantal plofkraken

Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) gaat het om een tijdelijke maatregel. Tot wanneer de geldautomaten 's nachts gesloten blijven, is nog niet duidelijk.

Naast de nachtelijke sluiting van de geldautomaten, kondigde de NVB ook aan zoveel mogelijk geldautomaten met een verhoogd risico voor omwonenden te verplaatsen.

Het gaat daarbij bijvoorbeeld om automaten die onder een woning zijn geplaatst. De maatregelen volgen op een explosieve stijging van het aantal plofkraken. In 2019 zijn 71 plofkraken gepleegd. Een jaar eerder ging het nog om 43.