Farmers Defence Force (FDF) roept actievoerders op om woensdag niet met hun trekkers over de snelweg naar Den Haag te rijden om bekeuringen te voorkomen. De boeren zullen in plaats daarvan alleen over "B-wegen" naar de Hofstad trekken, bevestigt een woordvoerder in gesprek met NU.nl na berichtgeving van RTV Oost.

FDF zegt dat het van bronnen binnen de politie te horen heeft gekregen dat het tractorverbod op snelwegen streng gehandhaafd zal worden. Ook zou de A12 richting Den Haag uit voorzorg dichtgaan woensdag. Wel zal de politie de boeren begeleiden op weg naar Den Haag, aldus de actiegroep. De politie zelf kon dit maandagavond niet tegenover NU.nl bevestigen.

Volgens FDF zal de politie ervoor zorgen dat kruisingen en rotondes worden afgezet, zodat de tocht naar Den Haag zo soepel mogelijk verloopt.

FDF roept actievoerende boeren verder op om geen geweld te gebruiken, vernielingen aan te richten of alcohol te nuttigen. Ook mogen er geen wegen geblokkeerd worden en moeten aanwijzingen van de politie worden opgevolgd. Parkeren op het Malieveld is niet toegestaan. Daarnaast worden aanhangers en giertanks niet getolereerd.

Eerder op maandag zeiden de gemeente Den Haag en Staatsbosbeheer tegen NU.nl dat de protesterende boeren niet met hun trekkers op het Malieveld mogen komen. De demonstratie, die is aangemeld bij de gemeente, zal plaatsvinden op de Koekamp (naast het Malieveld).