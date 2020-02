De eerste delen van de zeven containers die het vrachtschip OOCL Rauma afgelopen week verloor in het gebied boven de Waddenzee zijn inmiddels boven water gehaald. Dat bevestigt een woordvoerder van Rijkswaterstaat maandag aan NU.nl.

De berging van de containers is volgens de woordvoerder afgelopen vrijdag begonnen. Wanneer de berging zou zijn afgerond is nog niet bekend.

Het vrachtschip OOCL Rauma, dat in totaal 1.425 containers vervoerde, verloor ten noorden van Ameland eerst vijf containers. In de nacht van vorige week dinsdag of woensdag verloor het schip nog eens twee containers, toen zo'n 60 kilometer ten noordwesten van het Waddeneiland Terschelling.

Inmiddels is bekend dat drie van de verloren containers papieren rollen bevatten. In twee andere containers zat verpakkingsmateriaal voor een papiermachine en de andere twee bevatten melkpoeder. De kapitein van de OOCL Rauma heeft aan de kustwacht laten weten dat het schip "geen gevaarlijke stoffen" vervoert.

OOCL Rauma was vanuit Finland onderweg naar de Rotterdamse haven en raakte mogelijk in de problemen door harde wind die vanuit het westen kwam.