De politie heeft maandag zes tieners tussen de vijftien en achttien jaar aangehouden voor een dodelijk steekincident 21 december op de Goudriaankade in Den Haag, meldt het Openbaar Ministerie (OM) via Twitter. De twintigjarige Bilal Aydin zou zijn doodgestoken terwijl hij door een groep personen werd vastgehouden.

Het zestal wordt verdacht van betrokkenheid bij het steekincident. Naast de aanhoudingen zijn ook twee woningen doorzocht. De uitkomst van die doorzoeking is niet bekend.

De Haagse Aydin raakte rond 18.45 uur betrokken bij een ruzie tussen meerdere personen in de buurt van de Haagse Hogeschool. Waar de ruzie precies over ging, is nog onbekend. Op de kruising van de Goudriaankade en de Rijswijkseweg escaleerde de situatie en werd Aydin neergestoken. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Eerder hield de politie vijf jonge verdachten aan in de zaak, van wie er op dit moment nog twee vastzitten.

Het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedde eind januari aandacht aan de zaak. De politie ontving daarop meerdere tips. Of die hebben geleid tot de aanhouding van de nieuwe verdachten, is niet bekend.