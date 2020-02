De boeren die woensdag gaan protesteren in Den Haag, mogen niet met hun trekkers op het Malieveld staan. Dat zeggen Staatsbosbeheer en de gemeente Den Haag tegen NU.nl.

De demonstratie is aangemeld bij de gemeente Den Haag en het podium komt op de Koekamp (naast het Malieveld) te staan.

Volgens een woordvoerder van de gemeente Den Haag kunnen de boeren hun trekkers parkeren op de Bezuidenhoutseweg, de Benoordenhoutseweg en de Van Alkemadelaan.

Tijdens eerdere protesten stonden honderden trekkers en andere zware voertuigen op het Malieveld, waar vaker wordt gedemonstreerd. Daardoor werd het grasveld flink beschadigd.

De schade aan het veld werd erna voor een deel hersteld en de agrarische sector droeg daar financieel zelf ook aan bij. Als woensdag opnieuw trekkers het Malieveld oprijden, heeft het herstel geen zin gehad en "kan opnieuw worden begonnen", zegt een woordvoerder van Staatsbosbeheer.

'We gaan ervan uit dat boeren zuinig zijn op veld'

"Omdat de boeren zelf hebben geïnvesteerd in het herstel gaan we ervan uit dat de boeren woensdag zuinig zijn op het veld", aldus de Staatsbosbeheer-woordvoerder, die aangeeft dat er contact is geweest met Farmers Defence Force (FDF) waaruit bleek dat op het Malieveld staan niet de intentie van de boeren is.

Er komen woensdag geen hekken om het Malieveld te staan, maar Staatsbosbeheer zegt erop te vertrouwen dat er gehandhaafd gaat worden. Volgens de boerenactiegroep FDF komen woensdag duizenden boeren naar Den Haag. Ze gaan demonstreren tegen het stikstofbeleid van het kabinet.

Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het protest woensdag vrijwel zeker hinder opleveren voor andere weggebruikers. Hoe de situatie op de weg er precies uit gaat zien, kan Rijkswaterstaat nog niet zeggen. "Zo weten we nog niet veel over eventuele plekken waar de boeren de weg op gaan", aldus de woordvoerder.