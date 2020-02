Het Openbaar Ministerie (OM) komt onder verscherpt toezicht na een interne vertrouwenscrisis, meldt minister van Justitie Ferd Grapperhaus.

Het toezicht zal worden uitgevoerd door de procureur-generaal bij de Hoge Raad, het hoogste rechtsprekende orgaan in Nederland. Er kan onder meer onderzocht worden of het OM zich naar behoren aan de "wettelijke voorschriften" houdt.

De Tweede Kamer had Grapperhaus in december gevraagd om te kijken naar een mogelijke verbetering van het toezicht, na een vernietigend rapport over de leiding van het OM. Binnen de top van het OM zou volgens de commissie-Fokkens sprake zijn van een "gebrek aan ethisch leiderschap".

Het onderzoek naar het OM werd ingesteld vanwege een lang geheimgehouden liefdesrelatie tussen twee inmiddels ontslagen hoofdofficieren van justitie, Marc van Nimwegen en Marianne Bloos. Het gebrekkig handelen van de leiding binnen het OM op dit dossier heeft volgens de onderzoekscommissie schade toegebracht "aan het gezag van en het vertrouwen in het College van procureurs-generaal (van het OM, red.)".

De commissie-Fokkens uitte ook ongenoegen over het feit dat er pas een onderzoek werd ingesteld door het OM na NRC's berichtgeving over de geruchten. Uit het rapport van commissie-Fokkens bleek ook dat Van Nimwegen zich schuldig had gemaakt aan nepotisme en een omstreden buitenlandse dienstreis naar Thailand maakte.

Wat houdt het toezicht in?

De procureur-generaal van de Hoge Raad gaat het Openbaar Ministerie nu dus beter in de gaten houden. Hoewel dat al gebeurde, is er nu sprake van een "verruiming" van de toezichthoudende taak.

De procureur-generaal geeft leiding aan het onafhankelijke parket binnen de Hoge Raad en doet gewoonlijk onderzoek naar ambtsmisbruik. Ook geeft hij advies aan het hoogste rechtsprekende orgaan.

De procureur-generaal zal in de toekomst bijvoorbeeld op eigen initiatief onderzoeken naar het OM kunnen instellen. Dat kan op basis van incidenten, maar ook naar aanleiding van de "uitvoering in het algemeen". De procureur-generaal kan ook de Inspectie Justitie en Veiligheid vragen onder zijn verantwoordelijkheid een onderzoek uit te voeren.

De minister stelt dat hij ook met grotere regelmaat met de procureur-generaal zal overleggen, "daarbij uiteraard de zelfstandigheid van het OM respecterend". Hij voegt toe dat de details van de taakverruiming nog uitgewerkt moeten worden en dat hij kijkt naar de mogelijkheid voor capaciteitsuitbreiding.

Ook het Bureau Integriteit Openbaar Ministerie (BIOM) krijgt versterking in de vorm van meer medewerkers. Daarbij krijgen Integriteitsonderzoekers een sterkere positie.