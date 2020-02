Maandag komt aan het begin van de dag de zon door, later kunnen er soms stapelwolken en flinke buien over het land trekken.Het wordt gemiddeld 10 graden. Vanaf eind van de ochtend tot halverwege de middag geldt code geel vanwege harde wind.

De buien kunnen gepaard gaan met hagel, onweer en zware windstoten tot circa 75 kilometer per uur. In de middag trekken er buien van west naar oost. In het kustgebied is de wind vrij krachtig tot krachtig, aan zee en bij het IJsselmeer hard tot stormachtig.

Met 8 graden in het noordwesten en 10 graden in het zuidoosten is het kouder dan de afgelopen dagen, maar toch blijft het zacht.

Ook dinsdag is het weer wisselvallig. In verschillende delen van het land vallen er buien. Woensdag regent het vooral in de ochtend. Op beide dagen is de temperatuur vrij zacht met gemiddeld ongeveer 8 graden.