Een 33-jarige man uit Best is zondagmiddag om het leven gekomen, nadat hij 's ochtends zwaargewond op straat werd gevonden in Eindhoven, meldt de politie. Vermoedelijk raakte hij gewond als gevolg van een mishandeling.

De man werd zondagochtend op de Generaal Reyndersweg gevonden door een voorbijganger, die zijn hond aan het uitlaten was. Omstreeks 7.15 uur werd er melding gemaakt van de man.

Het slachtoffer was buiten bewustzijn toen agenten hem vonden. Hij is in een ambulance naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht, waar hij aan het einde van de middag is overleden.

De politie zegt aanwijzingen te hebben dat de man ernstig is mishandeld, maar uit onderzoek moet nog blijken wat er precies is gebeurd. Hierbij doen rechercheurs sporen- en buurtonderzoek en vraagt de politie aan getuigen om zich te melden.

Bij het onderzoek werd een kapotte deur gezien bij een flat, waar de man mogelijk tegenaan is gevallen.