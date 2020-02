Veiligheidsregio's in Nederland krijgen tientallen meldingen van schade en overlast als gevolg van storm Dennis, maar de situatie valt over het algemeen nog mee in vergelijking met storm Ciara. Dat blijkt uit een rondgang door NU.nl.

"Hier waait het wel hard, maar niet zo hard als vorige week", vertelt een woordvoerder van de veiligheidsregio Drenthe. "De meldingen zijn op één hand te tellen", aldus de woordvoerder van Friesland.

In sommige veiligheidsregio's, zoals Utrecht en Gooi en Vechtstreek, kregen medewerkers het aan het einde van de middag wat drukker. Waar het eerder op de dag nog meeviel, begon de telefoon in de meldkamers rond 18.00 uur wat vaker te rinkelen.

Woordvoerders beschrijven de stormachtige dag over het algemeen als "drukker dan normaal, maar niet zo druk als bij storm Ciara". In Rotterdam Rijnmond, Zuid-Holland Zuid en Brabant-Noord zeggen de woordvoerders echter dat Dennis ongeveer net zoveel problemen als Ciara lijkt te veroorzaken.

De gemelde overlast lijkt overal in het land neer te komen op omgewaaide bomen en losse dakpannen. "Gewoon wat je kan verwachten bij een storm", aldus een van de woordvoerders.

Overlast bij meldkamer doordat mensen verkeerd nummer bellen

Een woordvoerder van veiligheidsregio Brabant-Zuidoost laat weten dat het druk is, maar dat dit deels ook kwam doordat mensen onnodig 112 hadden gebeld.

Ook bellen mensen de brandweer omdat bijvoorbeeld een boom is omgevallen op het eigen erf, terwijl zij dit zelf moeten oplossen. De brandweer krijgt ook meldingen van bomen die zijn omgevallen in de berm of bomen die niet de openbare weg blokkeren. In deze gevallen dienen mensen de gemeente te bellen.

Orkaanachtige windsnelheden boven Vlieland

Storm Dennis bereikte zondag boven Vlieland orkaanachtige windsnelheden van 120 kilometer per uur. Tot 18.00 gold er code geel in het hele land en tot 21.00 was dit alleen nog in het oosten en het zuidoosten van kracht, meldde het KNMI.

De storm ging gepaard met relatief hoge temperaturen. Weeronline spreekt van de "warmste 16 februari ooit". Het kwik in De Bilt steeg naar 16,7 graden en in Limburg werd een temperatuur van 17,2 graden gemeten.