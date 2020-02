Tussen Leiden Centraal en Alphen aan den Rijn reden er zondagmiddag en avond geen treinen door een defecte bovenleiding, zo meldde de NS op de website. Maandagochtend rond 2.00 uur was de storing verholpen.

Rond 13.00 ontstond het defect. De NS heeft daarom tussen Leiden Centraal, Leiden Lammenschans en Alphen aan den Rijn stopbussen ingezet.

Het treinverkeer tussen Leiden en Alphen was in februari al eerder gestremd. Dit kwam door de werkzaamheden rondom Leiden Centraal van 5 tot en met 14 februari. In deze periode werd de laatste hand gelegd aan de grootschalige vernieuwing van alle sporen rondom het station.