Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft op zaterdag 18 januari zestien vliegtuigen achter elkaar laten landen op een landingsbaan die op dat moment niet was vrijgegeven, blijkt uit een zondag verschenen analyse van NH Nieuws.

Nadat de fout was ontdekt, lieten verkeersleiders een toestel van Ryanair 50 meter boven de Zwanenburgbaan een doorstart maken, blijkt uit gegevens van vliegtuigtracker Flightradar24, die de regionale nieuwszender heeft onderzocht.

Een toestel van Transavia hield op de bewuste dag de Buitenveldertbaan bezet. Het vliegtuig was vertrokken vanuit de Finse plaats Ivalo, maar bleek te zijn opgestegen met een veiligheidspin in het neuswiel. Het grondpersoneel was vermoedelijk vergeten die te verwijderen. Dat moest onmiddellijk na de landing op Schiphol alsnog gebeuren.

De Zwanenburgbaan werd klaargemaakt als alternatieve landingsbaan, maar was nog niet opengesteld toen de verkeersleiders er al vluchten lieten landen. Het duurde volgens NH Nieuws 25 minuten voordat de fout werd ontdekt.

Het incident is gemeld bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). LVNL laat weten ook zelf onderzoek te zullen doen. De luchtverkeersleidingskoepel zegt dat er geen risico op botsingen was.