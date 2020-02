Voor de derde keer in acht dagen tijd is er in Nederland sprake van een storm, meldt Weerplaza zondagochtend. Boven Vlieland bereikte storm Dennis orkaanachtige windsnelheden van 120 kilometer per uur, terwijl in de nacht van zaterdag op zondag ook al het warmterecord van 16 februari uit de boeken ging.

Storm Dennis geldt als de zwakkere variant van Ciara, die vorige week zondag in heel Nederland schade aanrichtte. Het Verbond van Verzekeraars denkt dat er zeker 150 miljoen euro nodig is om de door Ciara veroorzaakte problemen op te lossen.

Na Ciara volgde in de nacht van maandag op dinsdag nog een kleinere naamloze storm, waarna nu Dennis zich aandient. Veiligheidsregio's hebben nog weinig bekendgemaakt over schademeldingen.

In heel Nederland geldt vanaf 8.00 uur code geel, in sommige provincies gold de waarschuwing van het KNMI al vanaf 5.00 of 6.00 uur. Landinwaarts kunnen windsnelheden tot 100 kilometer per uur gevoeld worden.

Warmterecord binnen enkele uren gebroken

In De Bilt werd om 3.20 uur een temperatuur van 13,8 graden gemeten. Niet eerder sinds de start van de metingen in 1901 is het op een 16 februari warmer geworden, aldus Weerplaza. Het vorige warmterecord werd vorig jaar gevestigd. Het is al het tweede warmterecord dat dit jaar gebroken is.

Later op de dag verwacht het KNMI temperaturen tot wel 17 graden. Dat zou betekenen dat de eerste officiële lentedag zich dit jaar extra vroeg aandient. Het moet dan warmer zijn dan 15 graden.

Na het weekend wordt het weer geleidelijk rustiger. Ook op maandag kunnen er nog onweers- en hagelbuien voorkomen, maar de zon laat zich steeds vaker zien. De wind neemt ook in kracht af, maar kan plaatselijk nog stormachtig zijn met windsnelheden van 75 kilometer per uur.