Zondag geldt door de komst van storm Dennis overdag in het hele land code geel. Met temperaturen tussen de 12 graden in het noordwesten en 17 graden in het zuidoosten is het wel bijzonder zacht. Zondagochtend is het al de warmste 16 februari ooit.

In het zuidoosten is het nog enige tijd grotendeels droog, maar in de middag trekt er een regengebied van het noordwesten naar het zuidoosten. Het kan dan een tijd lang stevig regenen. In de loop van de avond komen er vanuit het westen opklaringen.

Code geel geldt vanaf 6.00 uur voor alle provincies. Storm Dennis is in de middag op zijn hoogtepunt. De wind neemt dan in kracht toe tot een stormachtige zuidwestenwind. Op de Wadden en aan de noordwestkust stormt het mogelijk korte tijd met windstoten tot 110 kilometer per uur. Ook landinwaarts kan het flink waaien met windstoten van tussen de 75 en 90 kilometer per uur.

Later op de dag neemt de wind vanuit het noordwesten af naar matig. Aan zee blijft de wind ook dan nog krachtig. In het zuidoosten kan het tot in de avond onstuimig zijn.

Mogelijk eerste lentedag

In De Bilt werd zondagochtend om 03.20 uur al een temperatuur van 13.6 graden gemeten. Daarmee is het officieel de warmste 16 februari ooit, meldt Weeronline. Het record was van vorig jaar en stond op 13.3 graden.

De temperatuur loopt vanmiddag verder op. Als deze boven de 15 graden komt, spreken we van de eerste officiële lentedag. Door storm Dennis voelt het wel minder warm.

Storm Dennis is de derde officiële storm in een week. Wel wordt Dennis minder heftig dan Ciara, de storm waar Nederland vorige week zondag mee te maken had.

Na het weekend wordt het weer geleidelijk rustiger. Ook maandag vallen er zo nu en dan buien, maar steeds vaker komt dan ook de zon door. Er is kans op onweer, hagel en windstoten tot ongeveer 75 kilometer per uur. Het wordt maximaal 10 graden. Later op de dag blijft het wisselvallig. Het wordt iets kouder met in de middag een gemiddelde temperatuur van ongeveer 8 graden.