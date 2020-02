Zondag geldt door de komst van storm Dennis overdag in het hele land code geel. Met temperaturen tussen de 12 graden in het noordwesten en 17 graden in het zuidoosten is het wel bijzonder zacht.

In het zuidoosten is het nog enige tijd grotendeels droog, maar in de middag trekt er een regengebied van het noordwesten naar het zuidoosten. Het kan dan een tijd lang stevig regenen. In de loop van de avond komen er vanuit het westen opklaringen.

Code geel geldt vanaf 6.00 uur voor alle provincies. Storm Dennis is in de middag op zijn hoogtepunt. De wind neemt dan in kracht toe tot een stormachtige zuidwestenwind. Op de Wadden en aan de noordwestkust komen mogelijk korte tijd windstoten tot 110 kilometer per uur voor. Ook landinwaarts kan het flink waaien met windstoten van tussen de 75 en 90 kilometer per uur.

Later op de dag neemt de wind vanuit het noordwesten af naar matig. Aan zee blijft de wind ook dan nog krachtig. In het zuidoosten kan het tot in de avond onstuimig zijn.