Het KNMI waarschuwt vanwege storm Dennis voor windstoten in Noord-Holland en Friesland. In de loop van de nacht gaat de weercode ook gelden voor de rest van het land.

In het noordwestelijk kustgebied is vanaf zaterdagavond kans op windstoten tot 80 kilometer per uur. Lokaal kan het zelfs iets harder gaan waaien. Het gaat in nacht waarschijnlijk ook regenen.

Code geel geldt vanaf 6.00 voor alle provincies. In de loop van de dag neemt de wind in kracht toe. Vooral aan de noordwestkust en de Wadden gaat het zondag hard waaien. Daar kunnen volgens Weerplaza windstoten tot 110 kilometer per uur voorkomen.

De rest van Nederland moet zondag rekening houden met windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur. In de zuidoostelijke provincies komen mogelijk tot in de avond zware windstoten voor.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Zondag Huidig weertype 14° 12° ZW 6 Maandag Huidig weertype 10° 6° ZW 5 Dinsdag Huidig weertype 8° 4° ZW 5 Woensdag Huidig weertype 7° 3° NW 5 Donderdag Huidig weertype 9° 2° ZW 5

Dennis minder heftig dan storm Ciara

Storm Dennis wordt minder heftig dan Ciara, de storm waar Nederland vorige week zondag mee te maken had. In de nacht van maandag op dinsdag stormde het korte tijd aan de kust en op de Wadden, maar deze kreeg geen naam.

De weerinstituten in Nederland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk werken sinds dit stormseizoen samen met het geven van namen. Een storm krijgt alleen een naam als er in een van de drie landen code oranje voor is uitgegeven.