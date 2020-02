De explosieve stof in de bombrieven die sinds vorige maand worden verstuurd naar verschillende bedrijven door heel Nederland, zat steeds in een papieren zakje met een stadsgezicht van Delft, meldt de politie Amsterdam aan De Telegraaf. De zakjes worden verkocht in souvenirwinkels.

De verzender richt zich op tien bedrijven en eist verschillende hoeveelheden bitcoins. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft 15.000 euro uitgeloofd voor de tip die tot de aanhouding van de dader leidt.

Om tot een profiel van de dader te kunnen komen, zijn gedragsdeskundigen ingezet. Daarnaast worden alle elementen van de brief, zoals de gebruikte taal, postzegels en envelop, het lettertype en de afkomst van het papier, grondig onder de loep genomen door specialisten.

Het is voor het eerst dat de recherche informatie uit het onderzoek deelt. De politie noemt de zakjes "de eerste echte aanwijzing" die naar de afzender van de bombrieven kan leiden.

"Wanneer iemand zonder duidelijke reden om meer van dit soort zakjes heeft gevraagd in een winkel of deze om onduidelijke reden in behoorlijke hoeveelheid bezit of heeft besteld, is dat voor ons interessant", zegt recherchechef Olivier Dutilh tegen De Telegraaf. "We hebben goed in kaart gebracht waar ze te koop zijn en hopen dat er mensen zijn die iets opvallends hebben gezien met betrekking tot deze zakjes."

De zakjes met een stadsgezicht van Delft hebben het formaat van een post-it.

In ruim een maand tijd elf bombrieven verstuurd

Tot nu toe zijn er in totaal elf bombrieven opgedoken bij bedrijven en postsorteercentra, waarvan zes in Amsterdam. Woensdag ontploften er twee brieven: in Amsterdam en Kerkrade. Donderdag ontplofte ook een brief bij een kantoor van ING in Amsterdam.

Donderdagochtend werd ook een bombrief bezorgd bij een bedrijf in Leusden, maar deze werd door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onklaar gemaakt.

Bij de brieven die in januari opdoken, stond een incassobureau in Rotterdam vermeld als nepafzender. Bij de bombrieven van februari gaat het om niet-bestaande bedrijven, bevestigt Dulith in gesprek met het dagblad.