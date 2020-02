Zaterdag is er veel bewolking. De wind neemt gedurende de dag toe tot een harde zuidwestenwind aan zee. In de avond geldt code geel vanwege de komst van storm Dennis. De gemiddelde temperatuur is ongeveer 11 of 12 graden.

In het noordwesten valt er in de ochtend af en toe regen of motregen. Later klaart het overal op. Vooral in het zuidoosten kan de zon dan ook even doorkomen.

In de avond kan er in het westen en noorden soms nog wel een bui vallen. Boven land is de wind vrij krachtig tot krachtig. Langs de noordwestkust is er later in de avond kans op zware windstoten van rond de 80 kilometer per uur. Voor het hele land geldt dan code geel vanwege storm Dennis.

Het is zeer zacht. In de middag is het gemiddeld 8 graden op de Wadden en 13 graden in het zuiden.

Ook zondag valt er soms regen. Zondagmiddag is Dennis waarschijnlijk pas op zijn hoogtepunt. Het is onstuimig met een vrij krachtige tot stormachtige zuidwestenwind. Vooral aan de kust is er veel kans op zware windstoten. Met een maximumtemperatuur van tussen de 12 en 16 graden is het opnieuw zeer zacht.

Na het weekend schijnt soms de zon. Wel blijft er ook kans op wat regen. De temperatuur daalt en de wind gaat liggen.