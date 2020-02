Het gerechtshof in Arnhem heeft vrijdag een zaak, waarin een 22-jarige Almeloër terecht staat voor het veroorzaken van een aanrijding met fatale afloop, moeten opschorten omdat een raadsheer recentelijk zeventig jaar is geworden. De rechter kon alle zittingen in januari nog meedoen, maar bereikte deze maand de leeftijd waarop rechters hun werkzaamheden moeten stilleggen.

Dat was te laat door het hof opgemerkt, waardoor er geen uitspraak kon worden gedaan. Volgens de regionale krant Tubantia waren nabestaanden, de verdachte en zijn familie al op de hoogte gesteld zodat zij niet tevergeefs naar Arnhem hoefden te komen.

Begin 2017 kwam een zestienjarige Almeloër om het leven toen hij werd geraakt door een te snel rijdende automobilist. De rechtbank legde de 22-jarige Almeloër daarvoor medio 2018 een gevangenisstraf op van een half jaar, waarvan de helft voorwaardelijk, en een rijverbod voor twee jaar op.

De verdachte ging in hoger beroep. Het is niet duidelijk wanneer de volgende zitting in de zaak plaatsvindt.