De gemeente Zandvoort heeft officieel een evenementenvergunning afgegeven voor de Nederlandse Grand Prix. Hiermee is de laatste belangrijke vergunning voor het sportevenement binnen.

Hoewel de werkzaamheden op het circuit voor de Grand Prix al waren gestart, was de evenementenvergunning nog niet binnen. De organisatie heeft donderdag groen licht gekregen.

In deze vergunning staan onder meer afspraken vastgelegd over de veiligheid, de schoonmaak en het onderhoud. Ook het mobiliteitsplan maakt daar onderdeel van uit. Er wordt rekening gehouden met 315.000 bezoekers verspreid over 1, 2 en 3 mei.

De organisatie verwacht dat 40.000 toeschouwers met de fiets naar het circuit komen en 15.000 tot 20.000 anderen te voet. Van en naar station Zandvoort rijden extra treinen. Automobilisten kunnen Zandvoort niet in, met uitzondering van bewoners en hulpdiensten.