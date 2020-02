Het Openbaar Ministerie (OM) beschikt over een grote hoeveelheid camerabeelden en afgeluisterde gesprekken in het onderzoek naar Martien R., zeven familieleden en overige verdachten. Dat is maandag duidelijk geworden in de rechtbank in Den Bosch.

Grootschalige politieactie leidde tot vijftien aanhoudingen

Bij zogenoemde Operatie Alfa werden wapens en grote hoeveelheden drugs aangetroffen

Hoofdverdachte Martien R. volgens OM grote speler in Brabantse onderwereld

In totaal acht leden van de familie R. worden verdacht

"Deze fragmenten en andere onderzoeksbevindingen verraden een hoge mate van professionaliteit", aldus de officier van justitie verwijzend naar de criminele organisatie.

Die organisatie zou onder leiding hebben gestaan van de 49-jarige man uit Oss, Martien R., "waarin iedereen zijn eigen rol had", vervolgde de officier. "Zoals een wapentak, een afpersteam en de boekhouding."

De belangrijkste camera's en afluisterapparatuur werden volgens het OM geplaatst in een schuur nabij de woning van Toon R., de broer van Martien.

"Dagelijks werd hier overleg gevoerd in een schuur die ook wel het kantoor werd genoemd", hield de officier de rechtbank voor. "Ook hebben we verschillende woningen en auto's van leden van de organisatie afgeluisterd."

Onderzoek naar familie R. werd in 2015 opgestart

Het OM zegt dat op basis hiervan een gedetailleerd beeld is ontstaan van een groepering die zich bezighield met de grootschalige handel in drugs en wapens. Zo wordt Martien R. gelinkt aan onderschepte ladingen van 1.561 en 315 kilo cocaïne.

Het onderzoek naar de familie R. werd in 2015 opgestart. Dit resulteerde in een grootschalige politieactie in november vorig jaar waarbij in onder meer drie ondergrondse ruimtes wapens, drugs en twee zelfgemaakte explosieven werden gevonden.

Naar een lid van de familie wordt nog gezocht.

Kuijpers hekelt beeldvorming rond zijn cliënt

De advocaat van Martien R. hekelde maandag het beeld dat er door het OM is geschetst rond zijn cliënt. Volgens Jan-Hein Kuijpers gaat het hier om een "doodgewone wapen- en drugszaak", maar werd er gesproken over een "huzarenstukje".

"Waar komt het vandaan dat tientallen mensen moesten worden beveiligd omdat ze zouden zijn bedreigd door Martien, terwijl hij juist eerder voor deze verdenkingen is vrijgesproken", vervolgde Kuijpers. "Het is karaktermoord."

"Een godfather, de zoveelste, is geboren", verzuchtte de advocaat verwijzend naar de bijnaam van Martien R.

Maandag staan in totaal zeven verdachten terecht. In maart zullen er nog zeven personen terecht staan. Het gaat nog om inleidende zittingen.