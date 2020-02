Een van de twee verdachten die zondag een oudere man in Amsterdam van zijn fiets zouden hebben geduwd, blijft ten minste veertien dagen langer vastzitten. De jongere is in bewaring gesteld en wordt verdacht van poging tot zware mishandeling en mishandeling in vereniging, meldt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) vrijdagmiddag aan NU.nl.

Hoewel de eerste verdachte zich al snel meldde, is de tweede verdachte nog zoek. De politie heeft hem in beeld, maar wil in het kader van het lopende onderzoek niet verder ingaan op de situatie.

Een oudere man werd zondag van zijn fiets geduwd toen twee jongens hem passeerden per scooter. Het tweetal heeft het incident gefilmd en verspreidde de beelden via sociale media. Dat leidde tot woedende reacties en de politie zag zich genoodzaakt om te reageren om een "online heksenjacht" te voorkomen. Online uitingen kunnen verdachten een lagere straf opleveren.

Met het slachtoffer gaat het "naar omstandigheden" redelijk. De man heeft enkele kneuzingen opgelopen, bevestigden agenten in gesprek met AT5.