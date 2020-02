Een bedrijf in Neede in Gelderland heeft vrijdagmiddag een verdacht postpakket ontvangen. Het Team Explosievenverkenning heeft na onderzoek bevonden dat het pakket ongevaarlijk is.

De afgelopen dagen zijn er weer bombrieven bezorgd bij bedrijven in Amsterdam en Kerkrade.

Deze kwamen tot ontploffing, maar er zijn geen gewonden gevallen. Medewerkers omschreven een knal zoals die van een rotje.

Ook is er al een paar keer 'vals alarm' geweest. Zo kreeg een bedrijf in Maastricht een verdacht pakket, wat later een computermuis in een envelop bleek te zijn.