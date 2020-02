Het Openbaar Ministerie (OM) gaat het coronalied op strafbaarheid beoordelen. Bij de politie zijn "vele honderden" meldingen over het lied binnengekomen, meldt het OM vrijdag.

Maandag deed een grote groep mensen uit de Chinees-Nederlandse gemeenschap aangifte tegen radio-dj Lex Gaarthuis en Radio 10 vanwege het lied Voorkomen is beter dan Chinezen, dat op de radiozender te horen was. Het lied zou discriminerend en haatzaaiend zijn.

Het OM gaat naar aanleiding van de aangifte de tekst controleren op strafbaarheid. In het nummer wordt onder andere gezongen dat de uitbraak van het coronavirus 2019-nCoV de schuld is van "die stink-Chinezen". Ook de tekst "vreet geen Chinees, dan heb je niks te vrezen" is in het lied te horen.

Het OM meldt dat mensen die het lied discriminerend vinden nog melding kunnen doen bij de politie. Als het OM de tekst als discriminatie ziet, dan volgt een strafrechtelijk onderzoek.

Naast de meldingen die de politie heeft binnengekregen, heeft ook het meldpunt Discriminatie.nl drieduizend klachten over het lied ontvangen.