De Nederlandse Staat ontvangt vrijdag een dagvaarding met hierin de eis dat anticonceptie voor vrouwen weer in het basispakket wordt opgenomen. Bureau Clara Wichmann en DeGoedeZaak zijn de zaak gestart, en daarnaast hebben zich meer dan zevenduizend mede-eisers gemeld.

Organisaties als Dokters Van De Wereld en de Nederlandse Vrouwen Raad hebben zich bijvoorbeeld aangesloten, maar ook individuen.

Sinds 2011 zit anticonceptie niet meer in het basispakket. Voor meisjes tot 18 jaar oud wordt het nog wel vergoed en tot je 21e valt het onder je eigen risico. Hierna moet je je aanvullend laten verzekeren als je anticonceptie vergoed wil krijgen.

Bureau Clara Wichmann stelt echter dat kosteloze anticonceptie een zaak van de overheid is. "Anticonceptie is een fundamenteel reproductief recht."

'Met name kwetsbare vrouwen de dupe'

Uit onderzoek van Dokters van de Wereld is gebleken dat 8 procent van de Nederlandse vrouwen in de afgelopen tien jaar wel eens geen anticonceptie heeft gekocht vanwege geldgebrek. "Met name kwetsbare vrouwen met beperkte financiële middelen zijn hiervan de dupe."

Daarnaast wijzen de eisers er ook op dat het gaat om keuzevrijheid: sommige vrouwen slikken de anticonceptiepil, terwijl ze liever een duurder anticonceptiemiddel zouden willen gebruiken.

Bureau Clara Wichmann en DeGoedeZaak zetten eerder ook al een petitie op, die in één week 55.000 handtekeningen opleverde en naar de Tweede Kamer werd verzonden. Toen bleek echter dat er geen politieke meerderheid was voor het terugbrengen van de pil in het basispakket. Het standpunt blijft dat het geen "medische noodzaak" is. Daarom is nu de gang naar de rechter gezocht.