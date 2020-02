De storm Dennis die komend weekend harde windstoten zal veroorzaken in Nederland, gaat gepaard met vrij hoge temperaturen, meldt Weeronline vrijdag. Zondag kan als gevolg daarvan de eerste lenteachtige dag van het jaar worden, met temperaturen van 14 tot 17 graden.

Zondagmiddag is Dennis waarschijnlijk pas op zijn hoogtepunt en tegelijkertijd kan het kwik in de provincies Noord-Brabant en Limburg naar 16 tot plaatselijk 17 graden stijgen.

In de rest van Nederland zullen de temperaturen oplopen tot 14 à 15 graden, ongeveer de gemiddelde temperatuur aan het einde van april, aldus Weeronline.

Storm Dennis kan zaterdagavond in de kustgebieden windstoten tot 80 kilometer per uur veroorzaken. Zondag kan de wind snelheden van 90 kilometer per uur bereiken en in het noordwesten zelfs van 100 tot 110 kilometer per uur.

De windstoten kunnen zondag gepaard gaan met buien, maar waarschijnlijk zal het niet heel nat worden en kunnen er lokaal ook periodes van droogte voorkomen.

Dennis is een forse depressie tussen Schotland en IJsland, die vooral in Ierland en Noord-Engeland flink gevoeld zal worden: in Ierland wordt windkracht 10 of zelfs 11 verwacht.