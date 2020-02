Het is vrijdag overwegend droog en af en toe komt de zon door. Er staat een matige zuidwestenwind. De maximumtemperatuur is ongeveer 10 graden.

Het is vrij bewolkt en er kan in de ochtend plaatselijk lichte regen of motregen vallen in het oosten en zuidoosten van het land. Vanuit het westen is de zon in de loop van de dag steeds vaker te zien.

Er staat een zwakke tot matige westen tot zuidwestenwind. Aan de kust en op het IJsselmeer is de wind vrij krachtig tot krachtig. De gemiddelde temperatuur ligt tussen de 7 graden in het noorden en 9 tot 10 graden in het zuiden.

Zaterdag is het overwegend bewolkt. Ook valt er af en toe een bui in het noordwesten. De temperatuur ligt tussen de 11 en 13 graden, waarmee het erg zacht is voor de tijd van het jaar.

Zondag wordt het nog zachter met 13 tot zelfs 16 graden, maar door de komst van storm Dennis wordt het ook onstuimig en nat. Waarschijnlijk waait het hard.

Na het weekend schijnt af en toe de zon. Het wordt iets kouder en het kan soms gaan regenen.