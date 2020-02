Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid roept de top van het Openbaar Ministerie (OM) ter verantwoording, omdat in het Marengo-proces opnieuw is geblunderd met een foto van kroongetuige Nabil B., meldt de NOS donderdagavond.

Het OM heeft "deze week vastgesteld" dat er opnieuw foto's van de zwaarbeveiligde kroongetuige Nabil B. in het strafdossier zijn terechtgekomen. Het gaat om dezelfde foto's die al meerdere keren per ongeluk in het dossier zijn beland. De verdachten in de zaak kunnen dit dossier inzien.

"Van het OM mag in alle situaties worden verwacht dat ze zorgvuldig te werk gaan, zeker in een zaak als deze", aldus Grapperhaus. "Als minister ben ik verantwoordelijk voor het OM en wil ik uit eerste hand horen hoe dit zo heeft kunnen lopen."

OM heeft cd-rom teruggevraagd

Om de fout te herstellen, heeft het OM donderdag aan de rechtbank en de verdediging gevraagd de desbetreffende cd-rom te ruilen voor een geschoond exemplaar.

Het is zeer belangrijk dat B. wordt afgeschermd, omdat hij als kroongetuige zwaar bedreigd wordt. Nabil B. heeft belastende verklaringen afgelegd in het proces tegen Ridouan T., zijn vermeende rechterhand Saïd R. en de criminele organisatie waaraan zij leiding zouden hebben gegeven.

Niet alleen zijn foto's van B. nu meerdere keren per ongeluk in het dossier beland, ook was de kroongetuige door een fout tijdens een zitting ongeveer een minuut zichtbaar op de tv-schermen in de rechtbank. Er wordt nog onderzoek gedaan naar hoe dit heeft kunnen gebeuren. De kroongetuige volgde de inleidende zitting vanaf een geheime locatie.