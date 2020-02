De Rotterdamse atletiektrainer Jerry M. wordt vervolgd in vier zedenzaken, bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag na berichtgeving van Rijnmond. De 59-jarige man wordt verdacht van aanranding en ontucht.

M. werkte vanaf de jaren tachtig tot enkele jaren geleden bij diverse sportclubs, waar hij minderjarige meisjes misbruikte. In het onderzoek zijn zo'n zestig personen uit de atletiekwereld gehoord. Daar kwamen vier aangiftes uit voort.

Ook bleek dat er meer slachtoffers waren. Zij wilden echter geen aangifte doen. Bovendien waren hun zaken verjaard. Of een zedenzaak al dan niet verjaard is, wordt vanwege meerdere aanpassingen van de regels omtrent verjaringen in de afgelopen decennia per zaak besloten.

M. staat terecht voor vier gevallen in de periode 2000 tot 2009. Volgens Rijnmond waren drie van de vier slachtoffers minderjarig. De regionale omroep meldt verder dat de zedenmisdrijven plaatsvonden in Barendrecht, Spanje en Frankrijk.

M. had in de zomer van 2018 een bekentenis afgelegd bij de tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) en is daarna geroyeerd als lid van de Atletiekunie. De Atletiekunie startte een onderzoek nadat een meerderjarige atlete een klacht had ingediend wegens grensoverschrijdend gedrag.