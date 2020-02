Een postbezorger heeft donderdagmiddag in het Noord-Brabantse Oudenbosch alarm geslagen nadat er rook uit een pakket kwam. Nadat het gebied was afgezet, werd vastgesteld dat er een fles in zat die wordt gebruikt bij onder meer koelsystemen.

De fles ontwikkelde de rook die de postbezorger opmerkte. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) zou eigenlijk ter plaatse komen, maar is afgezegd.

Het pakket leek al niet op de bombrieven die in de afgelopen maand bij bedrijven zijn bezorgd. In een Amsterdams kantoor van ING is donderdag aan het begin van de middag een bombrief ontploft.

Eerder werd in Maastricht en Haarlem al alarm geslagen vanwege verdachte pakketjes die uiteindelijk niets gevaarlijks bevatten. Hierbij bleek het uiteindelijk om een computermuis in een envelop en een verlate chocoladeletter te gaan.