In een Amsterdams kantoor van ING is donderdag aan het begin van de middag een bombrief ontploft, bevestigt de politie in gesprek met NU.nl. Eén persoon is vanwege het inademen van rook uit voorzorg nagekeken in een ambulance.

Het gaat om een pand van ING aan de Bijlmerdreef in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost, zo wordt na berichtgeving van AT5 bevestigd aan NU.nl.

Woensdag ontploften ook twee bombrieven in Amsterdam en Kerkrade. Niemand raakte daarbij gewond. De kleine ontploffingen werden door medewerkers van die bedrijven omschreven als die van een rotje.

Donderdagochtend werd ook een bombrief bezorgd bij een bedrijf in Leusden, maar deze werd onklaar gemaakt door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD).

De afzender eist een betaling in bitcoins. Veel van de getroffen bedrijven hebben ook een dreigbrief ontvangen.

71 Politie Kerkrade over bombrief: 'Werknemer hoorde sissend geluid'

Elf bombrieven opgedoken

In totaal zijn er nu elf bombrieven opgedoken bij bedrijven en postsorteercentra, waarvan zes in Amsterdam. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zoekt naarstig naar dadersporen, maar de huidige status hiervan is niet bekend.

Eerder stond een incassobureau in Rotterdam nog vermeld als nepafzender, maar dat is bij de bombrieven van februari niet meer het geval. De politie heeft een nieuwe foto van de gevaarlijke brieven gedeeld.

De locaties van de bombrieven die tot nu toe zijn aangetroffen. (Foto: NU.nl)