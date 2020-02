Het Openbaar Ministerie (OM) heeft "deze week vastgesteld" dat er opnieuw foto's van de zwaarbeveiligde kroongetuige Nabil B . in het strafdossier terecht zijn gekomen. Het gaat om dezelfde foto's die al meerdere keren per ongeluk zijn beland in het dossier, dat in te zien is voor de verdachten.

"Om de fout te herstellen is donderdag aan de rechtbank en de verdediging gevraagd de desbetreffende cd-rom te ruilen voor een geschoond exemplaar", aldus het OM.

De fout wordt "hoog opgenomen" en onderzocht. Hierbij wordt ook gekeken naar de werkwijze rond het samenstellen van de strafdossiers.

Het is zeer belangrijk dat B. wordt afgeschermd, omdat hij als kroongetuige zwaar bedreigd wordt. Nabil B. heeft belastende verklaringen afgelegd in het proces tegen Ridouan T., zijn vermeende rechterhand Saïd R. en de criminele organisatie waaraan zij leiding zouden hebben gegeven.

Niet alleen is zijn foto nu meerdere keren per ongeluk in het dossier beland, ook was door een pijnlijke fout B. tijdens een vorige zitting ook ongeveer een minuut lang zichtbaar op de tv-schermen in de rechtbank. Er wordt nog uitgezocht hoe deze fout is ontstaan. De kroongetuige volgde de inleidende zitting vanaf een geheime locatie.

De volgende zittingen in het Marengo-proces vinden plaats op 27 en 28 februari. Ridouan T. staat in een aparte zitting op 6 maart terecht.