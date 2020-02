Een nog onbekende dader heeft bombrieven verstuurd naar bedrijven in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Kerkrade en Leusden. De persoon achter de explosieven eist een betaling in bitcoins. De gebeurtenissen op een rij.

In januari zijn zeven bedrijven slachtoffer geworden van de bombrieven. Het gaat hier om:

twee hotels, een tankstation en een postsorteerbedrijf in Amsterdam

een makelaarskantoor in Utrecht

een autodealer en een postsorteerbedrijf in Rotterdam

Daarnaast krijgt een incassobureau in Rotterdam, dat als nepafzender vermeld staat op de bombrieven, ook een verdacht pakket binnen. Het blijkt te gaan om een brief met brandschade, maar zonder explosief.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) rukt al die keren uit om het explosief onschadelijk te maken. Daarna gaat het explosief samen met de dreigbrieven naar het Nederlands Forensisch Instituut. Of er dadersporen op gevonden zijn, wordt niet bekendgemaakt.

Een maand stilte

Het is een maand stil, maar op woensdag 12 februari vinden rond 8.00 en 8.30 uur kleine ontploffingen plaats. Op donderdag 13 februari, na het middaguur, ontploft er opnieuw een bombrief. De locaties zijn:

Twee panden van banken in Amsterdam

Een postsorteerbedrijf in Kerkrade

De politie houdt er sterk rekening mee dat deze bombrieven afkomstig zijn van dezelfde dader die ook de explosieven in januari verstuurde. Nu wordt ook bekendgemaakt waar het de dader om te doen is: een betaling in bitcoins.

Bombrieven hebben nieuw uiterlijk

De bombrieven hebben nu wel een nieuw uiterlijk. De dader gebruikt het incassobureau niet meer als 'afzender' en verzendt de explosieven nu in witte enveloppen met twee postzegels en met "de geadresseerde op een geprint papierstuk in een geplastificeerd deel van de envelop".

Iedereen die een verdacht pakket binnenkrijgt, moet direct de hulpdiensten inschakelen.

De locaties van de bombrieven die tot nu toe zijn aangetroffen. (Foto: NU.nl)