Na storm Ciara krijgt Nederland komend weekend te maken met storm Dennis. Hoewel Nederland rekening moet houden met zware windstoten, lijkt Dennis minder heftig te worden dan Ciara.

De storm is zondagmiddag pas op een hoogtepunt, maar in de nacht van zaterdag op zondag waait het al stevig op zee en langs de kust.

"In de loop van zondag moeten vooral inwoners van de kustgebieden rekening houden met zware windstoten van maximaal 110 kilometer per uur", zegt een woordvoerder van Weerplaza. Landinwaarts zullen er windstoten tussen 75 en 90 kilometer per uur zijn. "We verwachten windkracht 6 á 7."

Net als bij Ciara is de verwachting dat de storm erg veel regen met zich meebrengt. Daarnaast zijn temperaturen van 12 tot 14 graden opvallend zacht.

Storm Dennis is een forse depressie tussen Schotland en IJsland. "Vooral Ierland en het noorden van Engeland krijgen het er stevig van langs", aldus de woordvoerder. "In Ierland verwachten we een zware storm aan de kust, met windkracht 10 of zelfs 11."

Het KNMI heeft nog geen waarschuwing voor de storm afgegeven.