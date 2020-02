Twee jaar nadat de nieuwe Donorwet werd aangenomen, wil een op de drie Nederlanders in het Donorregister geen organen afstaan. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het komt neer op 2.361.300 van de inmiddels 6.972.716 geregistreerde mensen.

Nadat de wet op 13 februari 2018 werd aangenomen, was er een sterke stijging in registraties te zien. In 2018 waren bijna 6,4 miljoen Nederlanders geregistreerd en een jaar later waren dit er 6,9 miljoen, zo is te lezen op de website van het Donorregister. Dit bedraagt ongeveer 40 procent van de Nederlandse bevolking.

Tom Elbersen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bevestigt de piek in registraties aan NU.nl. Er waren ook pieken zichtbaar toen in september 2016 in de Tweede Kamer werd gestemd over de wet en in reactie op huis-aan-huisfolders die afgelopen jaar werden verspreid, vertelt Elbersen.

De meeste geregistreerde mensen, ongeveer 55 procent, stemmen in met orgaandonatie. Ongeveer 34 procent geeft geen toestemming tot donatie en ongeveer 11 procent laat iemand anders beslissen.

Vanaf twaalf jaar en ouder mag iemand zich inschrijven in het register. De automatische registratie door de nieuwe wet geldt voor mensen vanaf achttien jaar oud.

Hoog bewustzijn door landelijke campagne

88 procent van de Nederlanders is zich bewust van de nieuwe wet en weet dat, als ze geen keuze maken, ze worden geregistreerd met 'geen bezwaar tegen donatie', vertelt Elbersen.

De landelijke campagne om de Nederlandse bevolking bewust te maken van de nieuwe wet blijkt volgens Elbersen dan ook effect te hebben gehad: "Zo waren er in november meer dan een miljoen bezoekers van de website van het Donorregister als reactie op de huis-aan-huisfolder."

Vanaf 1 juli zullen Nederlanders van achttien jaar en ouder twee persoonlijke brieven krijgen over het register. Als er dan nog geen actie wordt ondernomen, wordt iemand geregistreerd met 'geen bezwaar tegen donatie'.

Correctie: Eerder stond in dit artikel dat iedereen van twaalf jaar en ouder twee brieven zou krijgen over het register. Dit klopt niet. Iedereen van achttien jaar en ouder zal deze brieven ontvangen.