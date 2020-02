Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag celstraffen tot vijf jaar geëist tegen vier mannen die een rol speelden bij het produceren van de drug crystal meth (methamfetamine) op een vrachtschip in Moerdijk. Nooit eerder werd een drugslaboratorium op zo'n groot schip aangetroffen.

Het lab werd vorig jaar mei in de dorpshaven van Moerdijk aangetroffen na controle door een politieboot. De agenten gingen aan boord omdat ze naar eigen zeggen een wietlucht hadden geroken.

Aan boord bevonden zich de vier mannen die nu terechtstaan: de schipper, Cor B., Candelario V.L. en de broers Victor Manuel J. en Diego J., alle drie afkomstig uit Mexico.

Naast de omvang van het lab zorgde de nationaliteit van de drie mannen voor ophef; dit zou volgens sommigen namelijk de invloed van Mexicaanse kartels op de drugsproductie in Nederland bewijzen.

De officier van justitie zei donderdag in zijn requisitoir dat niet vast is komen te staan welke criminele organisatie achter het professioneel opgezette lab zat. De verdachten hebben er niets over losgelaten.

Lab vermoedelijk sinds december 2018 actief

Op basis van foto's en video's die werden aangetroffen op telefoons van de Mexicanen vermoedt het OM dat het lab in december 2018 in productie is genomen.

In totaal werd iets meer dan 70 kilo methamfetamine en bijna 148 liter methamfetamineolie aan boord van het schip aangetroffen.

Het verhaal van B., die zegt dat hij weinig tot niets wist van wat er op zijn schip gebeurde, wordt door het OM ongeloofwaardig geacht. De schipper hoorde vier jaar cel eisen vanwege zijn "faciliterende rol" - hij stelde zijn schip beschikbaar - en medeplichtigheid aan het productieproces.

"Een heel nieuwe productiemethode, nog onbekend en nieuw in Nederland", aldus de officier van justitie. "Een methode om crystal meth te maken, ook van het afval."

De drie andere mannen moeten volgens het OM een straf van vijf jaar krijgen voor het opzetten van het lab en de productie van de drugs.