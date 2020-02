Een bedrijf in Leusden heeft donderdagochtend een bombrief ontvangen, zo meldt de politie. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het explosief onklaar gemaakt.

Het gaat om het financiëledienstverleningsbedrijf Unisys in de Storkstraat. Het bedrijf wil zelf geen commentaar geven aan NU.nl.

De politie zegt dat er een "mogelijk verband is" tussen deze bombrief en de eerdere bombrieven van woensdag en vorige maand. Woensdag hebben twee bedrijven in Amsterdam en Kerkrade bombrieven ontvangen die ontploften. Hierbij zijn geen gewonden gevallen. De afzender eist een betaling in bitcoins.

Op de woensdag aangetroffen bombrieven staat niet het Centraal Invorderings Bureau (CIB) als afzender vermeld, wat vorige maand nog wel het geval was. Ook kan de politie nog niet zeggen of er inmiddels al dadersporen zijn aangetroffen.

Overigens was er woensdag ook een 'vals alarm'; een bedrijf in Maastricht ontving een brief die werd gezien als verdacht. Later bleek het om een computermuis in een envelop te gaan.