Donderdag begint grijs. Het gaat de hele dag door regelmatig regenen. In delen van het landen is er kans op natte sneeuw, onweer, hagel en windstoten. Het wordt maximaal 10 graden.

Vanuit het zuidwesten gaat het al vroeg op de dag enkele uren regenen. Op de Veluwe en in het oosten en noordoosten kan er natte sneeuw vallen. De wind komt in de ochtend vanuit het zuidoosten en is matig tot vrij krachtig. Aan zee en aan het IJsselmeer is de wind krachtig tot hard.

In de middag en avond trekken er enkele stevige buien van west naar oost over het land. Deze buien kunnen gepaard gaan met onweer, hagel en windstoten. In de middag zijn er ook vaker droge momenten. Er staat een matige zuidwestenwind. Aan zee en aan het IJsselmeer is de wind matig tot vrij krachtig en in het noorden zwak tot matig.

In de loop van de avond klaart het vanuit het westen op steeds meer plaatsen tijdelijk op en staat er door het hele land een westenwind.

Tijdens de neerslag is het gemiddeld 2 tot 4 graden. In het oosten en noordoosten kan het dan lokaal 1 graden zijn. Uiteindelijk wordt het donderdag 5 tot 9 en in het zuiden lokaal 10 graden.

Vrijdag is het droog. In het weekend gaat het opnieuw regenen. Zondag kan de regen gepaard gaan met flinke wind.