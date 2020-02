Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bereidt noodopvang voor, omdat er geen plek meer is in de asielzoekerscentra. Het gaat om achttienhonderd extra plekken, laat de organisatie woensdag weten.

Het COA, dat momenteel ruim 27.000 asielzoekers opvangt, moest eind vorig jaar noodgedwongen een groep Moldaviërs tijdelijk in een gymzaal opvangen. Op dit moment verblijven alle asielzoekers in de reguliere opvang.

Het is nog niet duidelijk wanneer de eerste noodopvangplekken in gebruik worden genomen. "Hoewel de instroom van asielzoekers moeilijk te voorspellen is, kan het een kwestie van dagen zijn", vertelt een COA-woordvoerder.

De asielzoekerscentra zitten vol, omdat er sprake is van een licht hogere instroom, er steeds meer tijd nodig is voor de behandeling van een asielaanvraag en statushouders lang moeten wachten op een woning.

Het CAO heeft dit jaar minstens vijfduizend extra reguliere opvangplaatsen nodig, maar het vinden van nieuwe plekken verloopt minder voorspoedig dan gehoopt. Op korte termijn zijn geen nieuwe reguliere opvangplekken beschikbaar.

Daarom wordt nu gekeken naar noodopvang. Het COA is daarvoor in gesprek met diverse evenementenhallen en gemeenten, vertelt de woordvoerder. Hij kan op dit moment geen uitspraken doen over waar de noodopvangplekken komen.