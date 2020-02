Op het strand van Terschelling is woensdag een scheepswrak aangespoeld, bevestigt Hille van Dieren van het Wrakkenmuseum na berichtgeving door Dagblad van het Noorden. Vermoedelijk is het schip door storm Ciara aangespoeld.

Hoe oud het schip is, is niet bekend. Van Dieren schat dat het vaartuig "honderden jaren oud" is.

Het vaartuig is volgens hem "overnaads gebouwd", wat betekent dat de planken van de romp elkaar overlappen. Deze techniek werd al door de Vikingen gebruikt.

Strandjutters hebben het schip echter al "met geweld uit elkaar getrokken", aldus Van Dieren.

De burgemeester van Terschelling zou beslag hebben gelegd op de resten, maar de gemeente was nog niet bereikbaar voor commentaar.

Een deel van de romp, van dichtbij gezien. (Foto: Hille van Dieren)