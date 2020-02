De politie verspreidt een nieuwe foto van de bombrieven die woensdag naar bedrijven in Amsterdam en Kerkrade zijn verstuurd. De afzender eist een bedrag in bitcoins, zo heeft de politie bevestigd.

De politie houdt er sterk rekening mee dat de op woensdagochtend aangetroffen bombrieven van dezelfde afzender afkomstig zijn als de bombrieven die vorige maand werden verstuurd. Zo eiste de verzender van de bombrieven die in januari zijn verstuurd ook bitcoins.

Op de woensdag aangetroffen bombrieven staat niet het Centraal Invorderings Bureau (CIB) als afzender vermeld. De politie doet geen uitspraken over de afzender die op de nieuwe brieven staat. Ook kan de politie nog niet zeggen of er inmiddels al dadersporen zijn aangetroffen.

De politie vraagt "speciale aandacht" voor witte enveloppen met een verdikking, voorzien van twee postzegels en met de gegevens van de geadresseerde op een stuk papier in een geplastificeerd deel van de envelop.

De politie kan nog niet zeggen of er inmiddels een verdachte in beeld is. De bombrieven van woensdagochtend zijn ontploft, maar er zijn geen gewonden gevallen. Medewerkers van de bedrijven omschreven een "sissend geluid" en een knal vergelijkbaar met die van een rotje.

Bombrief Kerkrade was gericht aan pensioenbeheerder in Heerlen

De bombrief die woensdagochtend bij een postverwerker in Kerkrade ontplofte, was gericht aan pensioenbeheerder AZL in Heerlen. Dat bevestigt een woordvoerder van het bedrijf aan NU.nl na berichtgeving van De Limburger.

Meerdere bedrijven ontvingen begin dit jaar een dreigbrief voorafgaand aan de bombrief. Volgens de woordvoerder van AZL heeft de pensioenbeheerder geen dreigbrief ontvangen.