Vanaf woensdag is er sprake van een griepepidemie in Nederland. Vorige week hebben 68 op de 100.000 mensen een bezoek gebracht aan de huisarts met griepverschijnselen. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) woensdag.

In Nederland was al een toename van het aantal mensen met griep te zien, maar omdat het nu twee weken op rij meer dan 58 op de 100.000 mensen griepverschijnselen heeft en bij minstens 10 procent van deze mensen het influenzavirus is aangetroffen, is er officieel sprake van een griepepidemie.

Volgens het RIVM werden bij 40 procent van de monsters die bij patiënten met griepverschijnselen werden afgenomen, een influenzavirus aangetroffen. Dit virus is de veroorzaker van de griep. Vooral het type influenza A wordt momenteel veel aangetroffen.

Door het hele land registreren in totaal veertig huisartsen hoeveel mensen zich melden met griepachtige klachten. De meest voorkomende griepverschijnselen zijn koorts, hoofdpijn en keelpijn.