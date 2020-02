De verdachte brief die woensdag aankwam bij een ABN AMRO-filiaal in Maastricht, blijkt een computermuis in een envelop te zijn. Het onderzoek wordt afgeschaald, meldt de politie.

Vorige maand kreeg het filiaal van ABN AMRO aan de Avenue Ceramique een dreigbrief van de afzender van de bombrieven. Nadat woensdagochtend bombrieven ontploften in Amsterdam en Kerkrade, stonden werknemers op scherp.

Ze schakelden meteen de politie in toen ze het gevoel hadden dat er iets niet pluis was met een binnengekomen brief. Hierop werd het pand door de politie ontruimd en het personeel uit voorzorg opgevangen in een gebouw in de buurt.

De verzender van de bombrieven die ontploften in bedrijfspanden in Kerkrade en Amsterdam eist een bedrag in bitcoins, werd woensdagmiddag bekendgemaakt.

In het begin van dit jaar werden meerdere bombrieven verstuurd naar bedrijven in Amsterdam, Rotterdam, Maastricht en Utrecht.