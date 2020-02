De verzender van de bombrieven die woensdag ontploften in het pand van het bedrijf Ricoh in Kerkrade en in de postkamer van een bedrijfspand in Amsterdam, eist een bedrag in bitcoins. Dat bevestigt de politie in gesprek met NU.nl, na berichtgeving van De Telegraaf.

De politie gaat uit van afpersing als motief voor het versturen van de explosieven. Bij de ontploffingen raakte niemand gewond. Wel maakte de politie melding van lichte schade aan het pand in Kerkrade.

In Amsterdam vond om 8.00 uur een explosie plaats in een pand aan de Bolstoen, op bedrijventerrein Sloterdijk. De tweede ontploffing volgde een half uur later in Kerkrade. Een verdachte brief die bij een filiaal van ABN AMRO aan de Avenue Ceramique in Maastricht aankwam, blijkt geen bombrief maar een computermuis in een envelop te zijn.

In het begin van dit jaar werden meerdere bombrieven verstuurd naar enkele bedrijven in Amsterdam, Rotterdam, Maastricht en Utrecht. Wie verantwoordelijk is voor het verzenden van de explosieven is nog niet duidelijk. De politie kan ook nog niet zeggen of er inmiddels een verdachte in beeld is.