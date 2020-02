Er is een verdachte brief aangetroffen in een pand aan de Avenue Ceramique in Maastricht, meldt de politie woensdag. De brief is niet tot ontploffing gekomen.

De aanwezigen in het pand zijn opgevangen in een gebouw in de buurt, aldus de politie.

Eerder op woensdag ontploften er bij een postsorteerbedrijf in Kerkrade en in de postkamer van een bedrijfspand in Amsterdam bombrieven. Het is onbekend of er een verband is tussen deze bombrieven en de verdachte brief in Maastricht.

De politie kon woensdag nog geen verdere toelichting geven over het incident.