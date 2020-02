Nadat woensdagochtend bombrieven ontploften in Amsterdam en Kerkrade, is ook in een kantoor van ABN AMRO in Maastricht een verdachte brief aangetroffen. Vorige maand kreeg het filiaal aan de Avenue Ceramique al een dreigbrief van de afzender van de bombrieven; een mogelijke link met een verdachte brief eerder op woensdag wordt onderzocht.

Werknemers van het ABN AMRO-filiaal troffen een verdacht pakket aan en schakelden de politie in, zegt een woordvoerder van de bank in gesprek met NU.nl.

De in het pand aanwezige personen zijn opgevangen in een gebouw in de buurt. De politie kon woensdag nog geen verdere details delen.

Woensdag omstreeks 8.00 uur vond in Amsterdam een explosie plaats in een pand aan de Bolstoen op het bedrijventerrein Sloterdijk. Een half uur later volgde de tweede ontploffing, in een postsorteercentrum aan de Wiebachstraat in Kerkrade.

Begin dit jaar zijn meerdere bombrieven verstuurd naar bedrijven in Amsterdam, Maastricht, Utrecht en Rotterdam. Tot woensdag dateerde de laatste melding over een bombrief van 10 januari. Onduidelijk is wie verantwoordelijk is voor de acties.